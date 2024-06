Une conférence concernant la mobilité

CHÂTEL-SAINT-DENIS

La régulation du trafic, le développement des transports publics ainsi que la création de zones piétonnes et de pistes cyclables sont autant de thématiques dont traitera la 3e conférence publique organisée par l’Association Ve(r)veyse. Jeudi à 20 h, à l’Univers@lle de Châtel-Saint-Denis, prendront la parole Prisca Vythelingum, secrétaire générale de l’Association transports et environnement-Fribourg, Grégoire Kubski, président de Pro Vélo Fribourg, et Jean-François Steiert, conseiller d’Etat et chef de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement. Un débat suivra et il sera possible de poser des questions aux spécialistes. Pour rappel, l’association créée il y a un an souhaite informer la population veveysanne des…