Une pétition pour les ambulanciers

SALAIRES. Le Syndicat des services publics (SSP) de Fribourg a lancé diverses démarches, au cours des dernières années, en faveur des professions de la santé. Hier, il remettait une pétition munie de 76 paraphes à la Chancellerie, cette fois pour les ambulanciers. L’objectif: revaloriser les salaires de la profession actuellement colloqués en classe 17. Avec l’acceptation dans les urnes du contre-projet à l’initiative H24, l’importance des ambulanciers se verra renforcée avec la mise en place des rapid responders, argumente le SSP. De plus, «le nombre de missions a doublé entre 2015 et 2020, et les prises en charge sont devenues plus complexes».

Le syndicat demande également que la profession soit intégrée au «paquet santé». Ce dernier regroupe plusieurs métiers, dont la revalorisation…