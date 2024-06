Une saison anniversaire marquée par un «foisonnement créatif»

Avec plus de 80 spectacles, Equilibre-Nuithonie annonce une vingtième saison fastueuse. Elle comprend des exclusivités, des premières suisses, mais aussi le retour d’artistes et de spectacles qui ont marqué ces vingt ans.

ÉRIC BULLIARD

ARTS VIVANTS. Le menu paraît à la fois gargantuesque et raffiné: plus de 80 spectacles (dont 50 de théâtre et 14 de danse) constituent la prometteuse 20e saison d’Equilibre-Nuithonie. Un anniversaire qui marque l’inauguration de la salle de Villars-sur-Glâne, en février 2005. Celle du centre-ville de Fribourg a suivi fin 2011. «Nous avons prévu un bouquet de surprises, de découvertes et de souvenirs», a résumé le directeur Thierry Loup, jeudi soir, en présentant cette programmation devant une salle Equilibre quasi pleine. Tour d’horizon de ce «foisonnement…