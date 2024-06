Ursy: un jardin des souvenirs pour aider les résidents à traverser le deuil

L’institution La Colline, qui accueille des personnes souffrant d’un handicap mental, a inauguré un jardin des souvenirs. Le directeur Alexandre Waeber évoque l’évolution de la prise en charge, qui privilégie désormais l’autodétermination.

VALENTIN CASTELLA

URSY. Seuls ou accompagnés, ils ont empoigné une petite pierre blanche pour la déposer au pied du vitrail ornant un jardin des souvenirs du Home-Atelier La Colline situé à Ursy. Un moment particulier pour les résidents qui ont pris part, jeudi, à l’inauguration de cet espace (lire ci-dessous). Une nouvelle étape pour cet établissement qui a ouvert ses portes en 1997 et qui accueille des personnes souffrant d’un handicap mental. Sous l’égide de la Fondation Handicap Glâne, 37 résidents fréquentent six lieux répartis à Ursy et Gillarens.…