Aubin Favre inarrêtable

Quatrième manche de Coupe de Suisse et quatrième succès pour Aubin Favre. Ce week-end à Leysin (VD), le vététiste de Pringy a été le plus rapide des U15. En élite, les Sorensois Julien et Nicolas Bard ont terminé 15e et 16e, à dix minutes du vainqueur Timon Rüegg. Passé la moitié de la compétition, Julien Bard mène le classement U23. Prochaine étape à Echallens (VD) dans un mois. VT

Chavaillaz plus rapide que Thiémard

Ilona Chavaillaz s’est octroyé le parcours de 35 kilomètres du Raid Evolénard, dimanche en Valais. En 2 h 06, la vététiste de Sommentier a devancé la Vuadensoise Julie Thiémard de près d’un quart d’heure. Sur le 62 kilomètres, Daniel Ribotel (Pédale bulloise) a gagné en seniors. VT