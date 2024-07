VTT. La 17e édition de la Glèbe Bike a lieu ce samedi au départ d’Estavayer-le-Gibloux. Au calendrier de la Coupe fribourgeoise de VTT et de la West Bike Cup, la course principale de 34 km traversera les communes de Pont-en-Ogoz, Sorens et Villorsonens dès 10 h 15. Pour rappel, les régionaux Sandro Trevisani et Ilona Chavaillaz s’étaient imposés l’année dernière. GR