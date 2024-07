Lyre paroissiale de La Roche: des spectateurs nombreux et gagnés par l’émotion

LA ROCHE. Il reste encore une représentation et quelques places à prendre (ce mercredi à 21 h 15), mais les organisateurs savourent déjà un franc succès. A La Roche, le spectacle qui célèbre les cent ans de La Lyre paroissiale fait frissonner le public. «On voulait vraiment procurer de l’émotion aux gens et je crois que nous y sommes parvenus, se félicite Bernardin Bielmann, coprésident du comité d’organisation avec Benoît Risse. Les gens en ressortent émerveillés, on en est très heureux.» A ciel ouvert, la manifestation a profité d’une météo idéale jusque-là. La place de fête, avant et après la représentation, réunit le monde dans une ambiance de festival d’été. Et les réjouissances devraient se poursuivre de plus belle jeudi, jour de la fête nationale. Avec notamment un cortège de 16…