Pour les Jeux olympiques, heureusement qu’on a la télé!

Mes chats, ma télé et moi

Le sport, ses gestes virtuoses, la ferveur et l’émotion qu’il dégage, tout cela est très télégénique. Ça tombe bien: grâce à Paris 2024, il y en a partout, tout le temps. Et on se régale.

VOS MARQUES, PRÊTS! Le prix exorbitant des billets, la peur d’une grève des transports, le tarif quasi illicite des hôtels et le chaos généralisé annoncé à Paris: autant de raisons dissuasives de tenter l’expérience des Jeux olympiques 2024 en live. Maintenant qu’ils ont commencé, vient l’heure des regrets, bien sûr. Heureusement qu’il nous reste la télévision. Et là, il y a de quoi s’en mettre plein les mirettes. Et tant pis pour les heures de sommeil en rade.

Il y a d’abord eu la cérémonie d’ouverture. On s’est pressée devant le poste avec, c’est vrai, ce petit frisson à l’idée…