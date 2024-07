Vive les Jeux, la France et nos amis Français

Une époque formidable

Ici, en terre romande, on a l’habitude de les trouver trop chauvins, trop râleurs, trop grande gueule, trop ci, trop ça… Ici, beaucoup soutiennent l’équipe de Suisse et n’importe quelle autre qui battra la France. Ce qui ne nous empêche pas d’aller en vacances chez eux, parce que c’est joli et qu’ils parlent la langue. Même s’ils vous regardent bizarrement quand on leur explique qu’on aurait meilleur temps de mettre les commissions dans un cornet.

On a beau dire, on a beau critiquer, dans bien des domaines, y en a point comme eux, nos amis français (ils ont l’habitude de nous gratifier de ce condescendant «nos amis suisses», on peut bien leur rendre la pareille). Ah!… nos amis français… Un bordel sans nom, ce pays, politiquement, économiquement… Le bazar partout, mais…