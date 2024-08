Amandine Ruffieux

MAGNEDENS

La vie d’Amandine Ruffieux s’est brisée le 25 juillet, à 33 ans, sur l’écueil d’un mal foudroyant, survenu alors qu’elle venait de subir avec un succès encourageant un lourd traitement de plusieurs mois pour un cancer. Admirablement entourée par son époux, ses proches et ses fidèles amies, elle affronta la maladie avec une résilience forçant l’admiration.

Amandine est née le 5 mai 1991 dans le foyer de René et Danielle Ruffieux-Ruffieux, à Vuadens, quatre ans après Alain, son grand frère protecteur et son modèle. Brillante et battante, elle mène ses études au pas de charge: maturité au Collège du Sud, bachelor en économie à l’Université de Berne, master en gestion d’entreprise à l’Université de Fribourg, stages dans des entreprises internationales. En 2016,…