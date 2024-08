Cinéma: Mothers' Instinct, deux mères dans le bain de sang

Samedi cinéma

PAR YANN GUERCHANIK

MOTHERS’ INSTINCT. L’une est brune, l’autre blonde. On sent qu’il va y avoir de l’antagonisme. Surtout que leurs maris respectifs paraissent interchangeables, même costard-cravate de cadres modèles, même coupe de cheveux american vintage.

Alice (Jessica Chastain) et Céline (Anne Hathaway) vivent à deux pas l’une de l’autre, dans une banlieue proprette d’une métropole US bon chic bon genre. Une vie d’épouse irréprochable sous le règne du patriarcat. Nous sommes dans les années 1960 et la condition féminine ne fait pas un pli dans leurs robes soyeuses.

D’ailleurs, nos héroïnes sont des artéfacts de magazine. Silhouettes de sablier, ensembles de couleurs vives style garden-party, lunettes cat eye, gants de soie, sacs à main raffinés. Mères aimantes d’un fils…