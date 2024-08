Formes géométriques: le carré, ce lien entre les maths et l’invisible

1

Le mythique meuble de la Quincaillerie Morard dans une autre Grand-Rue du Sud

Le meuble en bois de l'ancienne quincaillerie Morard a été racheté par un couple romontois et trône désormais dans leur nouveau local d'art Le Tube, dans le chef-lieu glânois. Long de 4,2 m et haut de 2,5 m, il est composé de 294 tiroirs de 60 et 90 cm de profond.