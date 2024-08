RTS1: L’heure d’été, c’est l’heure du crime avec la série L’éclipse

Mes chats, ma télé et moi

RTS1 diffuse dès ce soir le nouveau téléfilm de l’été, L’éclipse (production France 2, qui le diffusera à la fin de l’été). Avec l’incontournable Claire Keim, dans un polar élégant et prometteur.

C’EST QUI LE MÉCHANT? Un été sans Claire Keim dans un téléfilm, ce serait comme un été sans une énième rediffusion du Gendarme de Saint-Tropez, de la Septième compagnie ou de la saga Angélique. Pas à faire, et d’ailleurs jamais fait. Depuis ce soir, l’actrice phare des téléfilms français, son joli minois et sa douce voix campent une nouvelle héroïne dans L’éclipse, minisérie de six épisodes. Cette fois-ci, elle est capitaine de gendarmerie dans l’âpre pays du plateau de l’Aubrac, un massif volcanique rural situé dans le centre sud de la France.

En ce mois de mai, le…