Une association soutient l’énergie éolienne

La nouvelle association ProEole Fribourg souhaite «donner une voix» aux personnes en faveur de l’éolien.

ÉNERGIE. Fribourg compte désormais une association de soutien à l’énergie éolienne. Baptisée ProEole Fribourg – ProWind Freiburg, pour la version alémanique – cette dernière a été fondée dans le but de «donner une voix aux personnes qui souhaitent promouvoir les énergies renouvelables locales et garantir une sécurité énergétique autonome», dévoile dans un communiqué son comité. Constitué de dix membres venant de différents districts – Gruyère, Sarine, Lac, Singine – et «issus de la société civile, partageant une vision commune», il appelle le canton et sa population à «assumer leurs responsabilités et à concrétiser des projets éoliens».

L’association soulève que, selon la Conception…