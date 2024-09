«A nous d’être prêts le jour J»

Responsable technique d’Espace Gruyère depuis son ouverture, Dominique Both raconte l’évolution des lieux et de ses activités.

XAVIER SCHALLER

Vingt-six ans de vaches et de taureaux, de foires et de colloques, de banquets et de glace (au singulier ou au pluriel, celle de la patinoire ou celles des desserts). Dominique Both s’occupe de la technique et de la logistique d’Espace Gruyère depuis son ouverture. «En 1988, j’ai postulé pour l’exploitation technique de la patinoire et pour six manifestations agricoles par année. Aujourd’hui, on en est à 250 événements par an.»

La halle 50, la plus grande, située à l’ouest, était censée être juste une écurie. «Quand il neigeait beaucoup, on voyait des flocons qui entraient. Elle n’était pas du tout isolée et pas prévue pour être chauffée.» En plus…