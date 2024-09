«Il faut être fort et capable de subvenir à ses propres besoins»

1

Fermeture d’Asclépiade et de la chocolaterie au Velâdzo

GARE DE BULLE. Un an après l’inauguration officielle et deux ans après l’ouverture des premières enseignes, le complexe commercial Velâdzo, à la gare de Bulle, subit un coup d’arrêt. Ou plutôt deux. La Chocolaterie de Gruyères et le fleuriste Asclépiade fermeront à la fin septembre, a appris La Gru…