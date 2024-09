«Une manière de parler du monde»

LIVRES

Françoise Simille

JACCOTTET, UNE FIDÉLITÉ À LA LUMIÈRE

InFolio, collection Presto, 64 pages

Aux côtés d’Alice Rivaz (lire ci-dessus), Philippe Jaccottet entre également dans la collection Presto. Disparu en 2021, le poète de Grignan a fait l’objet de tant d’études, de thèses, d’essais, d’hommages, que l’on pouvait se demander ce qu’un volume aussi modeste allait apporter de nouveau. Or, Françoise Simille parvient non pas à renouveler l’approche de cette poésie parmi les plus marquantes de la littérature contemporaine, mais à y apporter une touche personnelle et sensible.

On retrouve évidemment, dans cette brève étude, l’importance de la nature, que Jaccottet découvre, à son propre étonnement, quand il s’installe dans la Drôme avec son épouse en 1953. Mais, contrairement à l’image…