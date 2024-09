Bulle: après 27 ans à la tête de Piccadilly Mode, Chantal Gremaud tire sa révérence

Les rideaux se baissent: Piccadilly Mode a fermé boutique à la fin du mois d’août. Sa gérante Chantal Gremaud est partie à la retraite, vingt-sept ans après avoir repris cet emblématique magasin de prêt-à-porter du centre-ville de Bulle. Chantal Gremaud laisse derrière elle une vie de défis et de succès, vécue au rythme des saisons et des collections. Une page se tourne donc, avec avant tout l’envie de dire «merci» à sa clientèle et à son personnel.

Née en 1963 dans une famille modeste, Chantal Gremaud développe très tôt un goût prononcé pour les beaux vêtements. «Ma grand-mère, qui était tailleuse, m’a enseigné l’art de préférer la qualité à la quantité, explique-t-elle. Cette leçon m’a suivie toute ma vie.»

A 15 ans, elle fait ses premiers pas dans le monde du travail en intégrant une…