Bulle: le marché gratuit est de retour

«Partage, respect et convivialité.» Telles sont les valeurs prônées par le marché gratuit bullois. Organisé plusieurs fois par an depuis l’été 2020, l’événement solidaire remet le couvert pour une nouvelle édition. Graines d’Avenir, le collectif citoyen porteur de projets durables en Gruyère, donne rendez-vous aux volontaires le samedi 5 octobre à la Résidence du Marché (anciennement l’Institut Sainte-Croix).

De 9 h à 11 h, les personnes qui souhaitent déposer des effets (vêtements, sacs, accessoires, chaussures, livres et jeux) pourront le faire. Quant à celles qui espèrent, au contraire, repartir les bras chargés, elles, sont invitées à venir entre 10 h et 13 h. "En cas de forte affluence, l’accès à la salle sera régulé afin que chaque personne se sente à l’aise pour chiner. Les affaires qui n’auront pas trouvé preneur en fin de journée seront déposées dans la boîte à livres et données à différentes associations", fait savoir Christiane Rossier, membre du collectif.