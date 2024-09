Bulle: Une expo de photos en plein air pour revivre une aventure humaine

Dès le 21 septembre, et jusqu’en novembre, une exposition signée par la photographe Sonia Villegas sera installée devant le Musée gruérien. Sa particularité? Il s’agit du suivi d’une œuvre pas comme les autres.

Durant plus de cinq mois, elle avait suivi onze femmes, provenant de milieux variés, qui avaient mis sur pied le spectacle «Les différences, c’est comme les légumes, ça se cultive et se partage» au Chapit’O en 2023. Ce projet s’était inscrit dans la démarche de la ville de Bulle «Culture en partage» en partenariat avec Gommette et Gamatcho Circus. Le vernissage aura lieu le 21 septembre à 18h. Patrick Biolley