Déficit pour Fribourg Olympic

BASKETBALL. L’assemblée générale de Fribourg Olympic s’est tenue mardi. Une information a particulièrement attiré l’attention: le déficit de 122 000 francs annoncé par le meilleur club suisse de basket. Une situation jugée «inquiétante et sérieuse» par le président Pascal Joye, mais «pas grave si des corrections sont apportées».

Le Fribourgeois s’attendait à ce que le contexte financier soit compliqué au moment de succéder à Philippe de Gottrau il y a un an. «Je ne prévoyais toutefois pas une perte pareille. Dans l’immédiat, il faudra compresser les charges, comme celles des véhicules ou des appartements de fonction. On va prendre notre bâton de pèlerin pour aller chercher du sponsoring, même si c’est dur avec l’ogre Fribourg-Gottéron qui avale tout. On doit trouver d’autres sources de…