Des entretiens professionnels menés lors d’une marche dans les Préalpes

Et si les entretiens d’embauche ne s’effectuaient plus dans un bureau, mais en pleine nature? Cette idée, le Service enfance-jeunesse de la ville de Bulle et la Fédération patronale et économique ont décidé de la concrétiser. Ces derniers organisent ainsi le 27 septembre un «walk working», auquel des employeurs de 10 entreprises et 24 jeunes de la région prendront part.

Les participants marcheront durant une heure et demie jusqu’au chalet de la Grande Cithare, sur les hauteurs de Semsales. De quoi «offrir un cadre propice aux échanges informels et authentiques, expliquent les deux organisateurs dans un communiqué commun. Le parcours permettra également une expérience humaine enrichissante, au-delà des simples rôles professionnels». Une fois arrivés en haut, chaque jeune pourra se présenter de manière plus formelle à deux employeurs lors de cours entretiens. «Ces échanges directs pourraient aboutir à des collaborations concrètes», que ce soit des places des stages ou d’apprentissage.

En cas de succès, le projet sera reconduit l’an prochain. Elodie Fessler