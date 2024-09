Deux jours pour fêter 200 ans

FRIBOURG. Ce week-end, les Musées d’histoire naturelle et d’art et d’histoire de Fribourg festoient conjointement leur 200e anniversaire. Samedi, une journée festive se déroulera au Collège Saint-Michel, site historique du «musée cantonal». Des animations, des visites, des conférences sont prévues au programme, tout comme un jeu de piste pour tous les âges et tous les goûts.

Après l’ouverture des festivités par le recteur Martin Steinmann et le chef du Service de la culture Philippe Trinchan, les visiteurs pourront suivre les traces des derniers chasseurscueilleurs du territoire fribourgeois il y a 10 000 ans (11 h). Petits et grands pourront expérimenter le processus de gélification (13 h, 14 h, 15 h, 16 h), tandis que la vicedirectrice du MAHF donnera une conférence sur l’artiste…