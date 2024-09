Deuxième victoire à domicile pour Bulle

VALENTIN THIÉRY

Football. Le FC Bulle a bien réagi après sa claque 5-0 à Rapperswil. Samedi, les Gruériens se sont imposés 3-2 contre Lucerne M21, enchaînant un deuxième succès à domicile. Ils se retrouvent dixièmes de Promotion League à trois points du podium et à neuf de la barre, en attendant la fin de cette 6e journée.

Face à la relève lucernoise, Bulle aurait dû aisément être devant à la pause. Au lieu de ça, le score était de 2-2. Les locaux ont même été menés 0-1, sur un superbe solo de Komatovic (12e) au milieu de Gruériens transformés en plots. Mayi puis Berger inversaient la tendance, se donnant mutuellement les assists (22e, 1-1 et 30e, 2-1). Dans la foulée, Komatovic profitait une nouvelle fois de largesses défensives pour tromper Ropraz (31e, 2-2).

Réduit à 10 peu après l'heure de jeu, Lucerne M21 n'était toutefois pas malmené. On se dirigeait alors vers un nul que les visiteurs n'auraient pas volé. Mais Berger offrait la victoire à ses couleurs en faisant 3-2 (92e) sur une nouvelle erreur d'une défense adverse pas au niveau. Une victoire loin d'être imméritée non plus pour les hommes de Brian Weber.

Chez le promu du FC Grand-Saconnex samedi prochain, le FC Bulle devra être moins permissif derrière, et confirmer ses bonnes intentions offensives.

Les résultats et le classement de Promotion League

Retrouvez notre page complète sur ce succès bullois dans La Gruyère de ce mardi.