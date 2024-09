Du miel pour Winnie l’Ourson

MUSIQUE

David Gilmour

LUCK AND STRANGE

Sony

«Cet album est ce que j’ai fait de mieux depuis The dark side of the moon!» a récemment dit David Gilmour à propos de Luck and strange, son cinquième album solo, paru la semaine passée. L’ancien chanteur et guitariste de Pink Floyd exagère probablement et relègue un peu vite cinquante ans d’excellence. Mais bref.

A 78 ans, l’Anglais n’a certes rien perdu de sa capacité à piloter son aéronef musical au-dessus des nuages de la vie. Une fois encore, et on s’en étonne presque, il distille son blues-rock planant sur des arrangements de cordes et de synthés d’une douceur inégalée. A commencer par le titre Luck and strange, issu d’une jam de 2007 avec Richard Wright, le défunt claviériste de Pink Floyd. Un délicieux dialogue en clin d’œil à Echoes, avec…