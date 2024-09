A l'ÖKK Bike Revolution, Jolanda Neff s’est offert un bon bol d’air

«Allez Jolanda, tu vas la bouffer!» Dimanche lors de l’ÖKK Bike Revolution à Gruyères, le public local avait pris fait et cause pour Jolanda Neff. Quatrième à plus de deux minutes de la lauréate Alessandra Keller, la Saint-Galloise de 31 ans n’a pas été avare en selfies et en dédicaces à l’arrivée. Preuve d’un plaisir qu’elle retrouve petit à petit sur son vélo, après avoir connu des problèmes respiratoires qui l’ont notamment empêchée de défendre son titre olympique, fin juillet à Paris. Une semaine après son retour à la compétition lors des championnats du monde en Andorre, la vététiste de Suisse orientale s’est confiée sur sa convalescence et ses ambitions.

Jolanda Neff, quel bilan tirez-vous de votre deuxième course depuis votre retour à la compétition?

C’était dur, surtout à la fin.…