L’imaginaire et le rire pour refuge

L’ARBANEL. Dans son programme, L’Arbanel présente le spectacle comme un «drame hilarant». Rouille et paillettes, que la salle de Treyvaux accueille ce samedi, mélange en effet les registres, du rire grinçant au burlesque, de l’émotion au rêve… Créée l’année dernière à Nuithonie, la pièce du Teatro La Fuffa se déroule dans un parc d’attractions décati. La famille Clapier, endettée, vit dans une roulotte rouillée et peine à garder la tête hors de l’eau.

Filippo Capparella et Saskia Simonet ont imaginé trois personnages, un père hypocondriaque (il préfère dire «prévoyant»), une mère pessimiste (elle se prétend plutôt «réaliste») et leur fille adolescente. Dans ce décor de fête foraine abandonnée, il leur reste l’imaginaire pour s’évader, l’illusion et l’envie d’y croire encore pour lutter…