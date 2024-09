COURSE À PIED. Occasion idéale de se jauger avant la classique Morat-Fribourg, la Course en forêt de Romont se tient ce dimanche matin à la Montagne-de-Lussy. Une 43e édition plus matinale qu’à l’accoutumée, puisque les catégories principales s’élanceront à 9 h 30 pour 14,7 kilomètres (deux boucles). Les tenants du titre Jonas Soldini et Marion Monney sont annoncés au départ de cette épreuve comptant pour la Coupe La Gruyère. GR