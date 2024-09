La Désalpe de Charmey de retour le 28 septembre

Le temps est venu pour les vaches et les armaillis de redescendre de l’alpage afin de regagner leurs exploitations agricoles. Au son des cloches, ces derniers défileront dans le village de Charmey le samedi 28 septembre à l’occasion de la traditionnelle désalpe, dont la première édition s’est tenue en 1979. Dans un communiqué, les organisateurs conseillent au public d’arriver avant 9h: «Après cette heure, l’accès devient plus difficile en raison des troupeaux déjà en route».

Trois marchés seront également proposés de 9h à 17h au Village d’Enhaut et à la place des Lévanches. L’animation musicale sera assurée par la fanfare de Charmey, Ac’Cors des Alpes, Edelvalses et Suisse Chérie. Côté restauration, une grande cantine sera installée dans la cour de l’école et divers stands proposeront des spécialités régionales dans le village.

Les plans d’accès et de parkings payants pour cette édition ont été revus par rapport aux années précédentes (voir sur www.desalpe-charmey.ch). Toutefois, les organisateurs invitent les visiteurs à privilégier les transports publics. Elodie Fessler