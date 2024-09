La revue sportive de...

Léo Seydoux

Vaulruz, 26 ans, footballeur

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: SUISSE-ESPAGNE EN LIGUE DES NATIONS À GENÈVE

«Contre une Espagne championne d’Europe en titre et très joueuse, ça ne sera pas facile. La Suisse va subir sans ballon et la suspension de son capitaine Granit Xhaka va peser dans la balance. Avec les récentes retraites internationales de Shaqiri, Sommer et Schär, la Nati risque aussi de souffrir d’un certain manque d’expérience. Face à la domination espagnole, il faudra miser sur les contres. La Suisse a tendance à bien jouer contre les grandes nations, ce qui pourrait être un avantage. Elle avait d’ailleurs remporté la dernière confrontation contre l’Espagne il y a deux ans. Attention toutefois à la pépite barcelonaise Lamine Yamal.»

Le pronostic de Léo Seydoux: victoire 3-2…