Le FC Bulle frustré à Bavois

Brian Weber et son staff peuvent l'avoir saumâtre. Leur équipe a perdu la totalité de l'enjeu sur deux corners concédés en fin de période: le premier à la 45e minute (1-0) et le second à la 87e (2-1). L'égalisation de Nick Berger dans l'intervalle (72e, 1-1) n'y a rien changé. Le FC Bulle a concédé sa quatrième défaite de la saison et voit s'éloigner le podium provisoire de Promotion League.

Si la situation n'est pas alarmante, une réaction sera attendue samedi prochain (5 octobre) face aux espoirs du FC Bâle. Ces derniers ont créé la surprise samedi en corrigeant Vevey-Sports et se présenteront avec la même ambition à Bouleyres.

Retrouvez l'analyse et les réactions de ce match Bavois-Bulle (2-1) dans La Gruyère de mardi.