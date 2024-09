Les jeunes Fribourgeois invités à se rendre à l’école à pied

Les élèves fribourgeois sont invités à privilégier la marche pour se rendre à l’école ce vendredi 20 septembre. Ceci à l’occasion de la Journée internationale à pied à l’école. Différentes actions auront lieu ce jour-là à Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Avry, Courtepin, Ursy et Belmont-Broye. Elles sont mises sur pied par des particuliers, des conseils de parents, des enseignants et certaines des 91 lignes actives Pedibus du canton.

L’an passé, ces dernières ont effectué en moyenne 9 trajets par semaine d’une longueur de 513 mètres, soit un total de 4,1 km de marche par semaine. Ce qui correspond à la moitié de la dose quotidienne d’activité physique recommandée pour les enfants, relève la Direction de la santé et des affaires sociales dans un communiqué. Cette journée permettra de rappeler que «privilégier la mobilité douce sur le chemin de l’école est essentiel pour la santé physique et mentale des enfants et contribue à façonner un cadre de vie durable pour tout le monde». Elodie Fessler