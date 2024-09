Les misters Jambon de la borne et Boutefas sont Glânois

Les boucheries fribourgeoises ont été à l’honneur, jeudi soir à Romont. Organisée pour la première fois en terres fribourgeoises, la Nuit du boutefas AOP et jambon de la borne AOP a permis d’élire les meilleurs représentants des deux spécialités.

Et ce sont deux Fribourgeois qui ont gagné les prix remis par Didier Castella et Valérie Dittli, conseillers d’Etat représentant les cantons de Fribourg et Vaud. Le Jambon d’Or à Prez-vers-Siviriez a été élu «Mister Jambon de la borne», alors que la Jambonnière de Mézières a battu deux Vaudois dans leur spécialité pour devenir «Mister Boutefas». Patrick Biolley