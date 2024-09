London Grammar au sommet de son art

MUSIQUE

London Grammar

THE GREATEST LOVE

Sony

Après Truth is a beautiful thing (2017) et Californian soil (2021), London Grammar vient de publier le troisième sommet de son triangle magique, The greatest love. Sur le fond, rien de profondément différent, tant l’échafaudage musical du trio anglais est solidement ancré dans une relecture dépoussiérée de la triphop des années 1990. A l’évidence, Hannah Reid et ses deux complices cultivent leur filiation avec Portishead et Massive Attack. Mais se placent surtout dans le sillon creusé par Everything But The Girl et ses succédanés plus ou moins ambient.

Dès le tube House, London Grammar atteint des altitudes que seul Mondo Duplantis franchit allègrement. Des touches d’électro douce tapissent un décor faussement sobre, avec les beats mid-tempo et…