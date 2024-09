Manu Chao de retour, tel qu’en lui-même

Dix-sept ans après La Radiolina, Manu Chao sort un nouvel album studio. Même si le terme «studio» paraît mal choisi, tant son disque s’est une nouvelle fois nourri de la rue, de rencontres, des villes du monde. Plaisir des retrouvailles.

ÉRIC BULLIARD

L'impression de retrouver un vieux pote. Plus de quinze ans qu’on ne l’a pas revu, mais, dès les premières secondes, c’est comme si l’on s’était quittés la veille. Cette guitare sautillante, cette voix ensoleillée, ces phrases entêtantes, répétées en boucle, ce mélange d’espagnol, d’anglais, de français, ces airs latinos, ces sons étranges, cette légèreté joyeuse teintée de mélancolie, ces appels à la liberté et à la solidarité… Manu Chao est de retour et il n’a pas (trop) changé.

Dix-sept ans que le vagabond des musiques n’avait pas sorti…