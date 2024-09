BULLE

Michel Jaquet nous a quittés le 18 août, à l’âge de 69 ans.

Né le 24 octobre 1954, Michel était le deuxième d’une fratrie de huit enfants. L’école n’a jamais été une période facile pour lui, mais sa véritable passion, dès son plus jeune âge, était la mécanique et la conduite des gros véhicules agricoles. C’est donc tout naturellement qu’il choisit de devenir chauffeur de poids lourd. Pendant plus de quarante ans, il travailla pour l’entreprise Gruyéria, à Bulle, parcourant les routes jusqu’à des destinations telles que Nice, Monaco, Genève et Paris. Apprécié de ses collègues, il aimait partager une bonne bière avec eux après une journée de travail.

Après la disparition prématurée de son père, Michel devint un pilier pour sa famille. Avec sa sœur Fernande, il aida sa mère à élever…