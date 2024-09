Monk, l’enquêteur toc toc dont on est dingue

Mes chats, ma télé et moi

Quel plaisir d’avoir retrouvé Monk dans une enquête inédite, diffusée mercredi dernier sur TF1. L’occasion de revoir la série culte, à la télé ou sur Netflix.

IT’S JUNGLE OUT THERE. En cuisine, les chefs parlent volontiers de plats réconfortants, régressifs. Mais pour cela, il faut qu’ils soient bien cuisinés. Sinon, c’est juste un gratin dauphinois trop lourd. Pareil en télévision. Il est des programmes réconfortants (sans doute parce qu’ils ne sont pas d’une noirceur pesante) et régressifs (pour leur côté délicieusement désuet, peut-être même obsolète). Mais dont la qualité, supérieure à la moyenne, rend totalement accro ceux qui y goûtent.

C’est le cas de la série Monk (2002-2009), présente sans interruption sur les petits écrans du monde depuis sa création.…