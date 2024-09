Peter Pan avant Peter Pan

BANDE DESSINÉE

José-Luis Munuera

PETER PAN DE KENSINGTON, D’APRÈS JAMES MATTHEW BARRIE

Dargaud

Si les journées du jardin de Kensington, à Londres, appartiennent aux humains, les nuits accueillent des créatures plus merveilleuses: des fées malicieuses, un corbeau bavard, des arbres prétentieux, des ombres terribles ou encore un garçon volant… Pourtant, ce soir est très spécial, puisqu’une petite fille est restée enfermée dans le parc. Perdue et effrayée, elle n’aimerait rien de plus que de rentrer chez ses parents, au grand dam d’un jeune garçon, qui aimerait plutôt l’emmener à Neverland, le pays où l’on ne grandit pas et où l’on s’amuse tout le temps.

Pour ce récit, José-Luis Munuera s’est inspiré du Petit oiseau blanc, un texte peu connu de James Matthew Barrie, dans lequel l’écrivain…