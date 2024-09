ATHLÉTISME. Cinq athlètes régionaux ont achevé la saison en beauté aux championnats de Suisse de relais, dimanche à Genève. Sur le relais olympique, Vincent Gendre (Athletica Veveyse) et François Ammann (SA Bulle) ont décroché l’argent avec les Giblousiens Arnaud Monney et Adrien Bosson. En catégorie U18, les juniors Matéo Wicht (SA Bulle), Sacha Feniello (Athletica Veveyse) et Samuel Jaccoud (CARC Romont) se sont, eux, parés de bronze en compagnie du junior fribourgeois Paul Parrat. QD