COURSE À PIED. Première participation et première victoire pour Steffi Trachsel dimanche lors de la 43e Course en forêt de Romont. L’athlète de Crésuz est arrivée au bout des 14,7 kilomètres en 56’41. Côté masculin, le coureur de Corpataux Sylvain Monney l’a emporté en 47’21. GR