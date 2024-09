Un deuxième roman troublant signé Myriam Wahli

Dans Comme de l’eau dans l’eau, l’autrice biennoise Myriam Wahli met en scène une adolescente qui cherche à éclore. Un roman troublant, qui aborde des sujets graves dans une langue poétique.

ÉRIC BULLIARD

Elle s’appelle Marcelle. «On t’a donné le nom d’un il avec deux l. C’est con, mais longtemps, tu t’es imaginé que des ailes te pousseraient.» D’emblée, ce «tu» instaure à la fois une familiarité et une étrange distance. Dès cet incipit, on entend une tonalité particulière, entre le prosaïsme et la poésie. Aucune aile ne poussera chez cette jeune fille de La Plaine, aux confins du canton de Genève, héroïne du nouveau roman de Myriam Wahli. Elle devra se débrouiller autrement pour essayer de prendre son envol. Pour trouver sa place, éclore dans un monde qui semble vouloir l’en empêcher.

Au…