Un peu poussiéreux, mais terriblement enivrant

MUSIQUE

Tindersticks

SOFT TISSUE

Lucky Dog/City Slang

Tindersticks vient de sortir son treizième album intitulé Soft tissue, pour marquer peu ou prou ses trois décennies d’existence. L’air de ne pas y toucher, Stuart Staples et sa bande de musiciens sapés comme des gentlemen signent un petit chef-d’œuvre de chansons hors du temps. Comme depuis le single Patchwork, en définitive.

Avec ses rythmes mid-tempo chaloupés, ses orchestrations amples de cordes, de cuivres ou d’électronique discrète et les chœurs de Gina Foster (Swing Out Sisters), Soft tissue s’inscrit dans une continuité sidérante. Sans la production hallucinante qui ancre ce disque en 2024, impossible de dater ces neuf compositions, qui hésitent entre balades romanesques et ritournelles atmosphériques. Au centre de cet édifice,…