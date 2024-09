Une enfant guidée par un chat

LITTÉRATURE. Un conte semble parfois nécessaire pour rencontrer un chat altruiste. Dans le troisième et dernier ouvrage de Karen Gouaïda, intitulé La petite fille aux yeux de lune, une enfant dépourvue d’émotions et de sentiments est guidée dans une aventure par un matou. Le conte se déroule dans le sud de l’île grecque de Rhodes. Il est disponible en autoédition depuis le 6 juillet sur la plateforme Books on demand et dans toutes les librairies romandes, ainsi que dans les pays francophones limitrophes.

Les illustrations de cette histoire pour enfants sont aussi de l’œuvre de la Semsaloise. «Je me suis rendue trois fois en Grèce et j’ai pris des photos dans le village de Lachania. Je les ai ensuite retravaillées avec un logiciel pour leur donner un style graphique, comme un trait de…