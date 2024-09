Une nouvelle signalétique piétonne en Ville de Bulle

Se déplacer à pied en ville de Bulle devrait être plus attrayant et confortable dès octobre. Le Chef-lieu gruérien annonce dans un communiqué la mise en place d’une nouvelle signalétique piétonne «offrant une expérience enrichie pour les visiteurs et les habitants». L’objectif: valoriser l’information et les lieux d’intérêt, tels que le château ou la zone sportive de Bouleyres.

A cet effet, deux totems numériques seront positionnés à la gare et à Espace Gruyère. A cela, s’ajouteront quatre totems informatifs situés à la place du Marché, la rue de la Sionge, le Musée gruérien et le parking de Bouleyres. Quelque 177 panneaux indicateurs seront par ailleurs répartis dans la ville. Ce projet s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine urbain qui propose un itinéraire de 19 points, concocté par le Musée gruérien et La Gruyère Tourisme. Victoria Martin