Une partie du sentier du tour du lac de Montsalvens fermé

Se balader sur le sentier du lac entre le barrage de Montsalvens et le pont des Râpes n’est plus possible. Le tronçon, long de 1,8 km, est fermé au public. Une réouverture est prévue le printemps prochain.

La raison? Le secteur n’est pas, plus, sécurisé. «Nous sommes arrivés à un point de bascule, explique Michaël Pachoud, de la Corporation forestière Jogne-Javroz. Entre l’état de santé de plus en plus préoccupant des forêts en raison du réchauffement climatique et la multiplication des infrastructures, nous avons dû faire un choix.»

La semaine dernière, il a ainsi été décidé de fermer ce sentier au public en raison de nombreux arbres menaçant la sécurité des promeneurs. Comme l’explique Pascal Roschy, de la Corporation forestière Moléson lors d’une conférence de presse organisée ce lundi…