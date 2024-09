Une voiture dans la Sarine

BASSE-VILLE. En sortant de sa place de parking à l’Ancienne-Patinoire en Basse-Ville de Fribourg, une femme de 72 ans a perdu la maîtrise de son véhicule, communique la police cantonale. Elle a ensuite dévalé le talus et fini sa course dans la Sarine aux alentours de 22 h 45, jeudi. La voiture et son occupante ont été emportées sur plusieurs centaines de mètres par la rivière avant de s’immobiliser. La police du lac ainsi que les pompiers de la base de départ de Fribourg sont intervenus pour secourir la septuagénaire. Le véhicule a dans un premier temps été sécurisé par les secours, avant d’être sorti des eaux vendredi après-midi par un camion-grue. Pour l’instant, aucune fuite d’hydrocarbure n’a été constatée, précise la police. PB