Augmentation des bas salaires insuffisante selon le SSP

Une augmentation, c’est bien, mais une revalorisation des salaires d’entrée, ce serait mieux. Voici en substance la position du Syndicat des services publics (SSP) après l’annonce d’une hausse de 202 francs des rémunérations des employés de classe A2 et A4 de la ville de Fribourg. Il s’agit des ouvriers de voirie, éboueurs, ouvriers avec ou sans CFC de parcs et jardins et animateurs d’accueil.

Si, dans son communiqué, le SSP salue cette augmentation demandée en mars 2023 déjà, il estime que les salaires d’entrée restent en dessous des standards. «4’001 francs bruts pour le personnel sans CFC; 4’408 francs bruts pour le personnel avec CFC. On est loin de la revendication, légitime, de l’Union syndicale suisse (USS): 4’500 francs bruts (sans CFC), respectivement 5’000 francs bruts (avec CFC)», appuie le syndicat. Patrick Biolley