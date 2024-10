ULTRACYCLISME. Il a fallu un peu plus de 59 heures à Bruno Wicht pour venir à bout des 1000 kilomètres – et quelque 24000 mètres de dénivelé positif – de la Two Volcano Sprint. Un chrono qui lui a permis de décrocher mardi la 3e place de cette course ralliant le Vésuve à l’Etna. Avec la meilleure vitesse moyenne sur les deux jours de course, le Glânois a terminé à deux heures du vainqueur allemand Adam Bialek. GR