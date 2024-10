Bulle conserve son label Cité de l’énergie gold

Première commune fribourgeoise à avoir obtenu le label Cité de l’énergie gold en 2020, Bulle vient de décrocher ce titre pour la deuxième fois. Il s’agit de la plus haute distinction en matière de politique énergétique en Europe, communique la ville de Bulle, qui se réjouit de figurer «parmi les collectivités suisses les plus actives sur la voie de la transition énergétique et de la protection du climat». Parmi elles figurent aussi Fribourg, Villars-sur-Glâne, Châtel-Saint-Denis Attalens et Avenches.

Pour conserver ce titre, le chef-lieu gruérien a dû fournir «une amélioration continue» et a ainsi renouvelé son plan d’action. Il prévoit notamment de finaliser et appliquer le plan directeur de l’éclairage public ou encore de poursuivre le projet 4e génération qui vise la décarbonisation du réseau Mobul d’ici à 2028. Les efforts de la ville avaient été récompensés pour la première fois en 2007 avec le label Cité de l’énergie. Elodie Fessler