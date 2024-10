De retour pour le pire

BANDE DESSINÉE

Mezzo et Pirius

DEUX TUEURS,

SUIVI DE MICKEY MICKEY

Delcourt

Au milieu des années nonante, Mezzo et Pirius (le premier au dessin, le second à l’écriture) ont créé des récits noirs rarement égalés par leur force d’évocation. Deux séries ont particulièrement marqué, Les Désarmés et Le Roi des mouches. D’autres récits, plus courts, sont également venus émailler le parcours hard-boiled du duo. Parmi eux, Deux tueurs et Mickey Mickey font l’objet d’une belle réédition en un seul volume, laissant tomber le noir et blanc originel pour une mise en couleur signée Ruby, qui souligne parfaitement la noirceur et la lourdeur des sujets. Ces deux histoires, à l’atmosphère hésitant entre le Fargo des frères Coen et le Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, mettent en scène des plans qui…